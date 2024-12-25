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Самолет AZAL готовился к посадке в режиме direct mode после отказа системы управления

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, пытался совершить аварийную посадку в Актау в ручном режиме после отказа автоматических систем, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе на месте ЧС.

"Экипаж подал сигнал бедствия в 8:35 и доложил об отказе системы управления. Затем в 8:49 запросил аварийную посадку в Актау и пытался совершить ее в режиме direct mode. Однако в 9:28 самолет столкнулся с землей", - сказали в оперштабе.

Ранее "Интерфаксу" в экстренных службах назвали приоритетной версией случившегося техническую неисправность: "Перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров".

Перед инцидентом самолет был дважды перенаправлен, сначала в Махачкалу, затем по метеоусловиям - в Актау, сообщили "Интерфаксу" в службах аэропорта Грозного.

По данным AZAL, на борту было 67 человек, в том числе пять членов экипажа, детей на борту не было.

Есть выжившие. По последним данным, госпитализированы 14 человек, сообщили в управлении здравоохранения Магистауской области.

Актау Баку Грозный Магистауская область Azerbaijan Airlines Казахстан
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