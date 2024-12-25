Поиск

Аэропорт Грозного работает по фактической погоде

Отдельные рейсы могут быть перенаправлены из-за тумана

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Грозном международный аэропорт "Северный" работает по фактической погоде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт работает, но из-за тумана некоторые рейсы могут направить в другие аэропорты. Пока точного количества рейсов, которые будут перенаправлены, нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что разбившийся в Актау самолет Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, был перенаправлен в Махачкалу по метеоусловиям, а из Махачкалы - в Актау.

По данным онлайн табло аэропорта "Северный", пока задержек рейсов нет. Ближайший вылет из Грозного - в 11:50 мск в Джидду.

Самолет Azerbaijan Airlines упал недалеко от Актау на западе Казахстана и загорелся. Пожар потушили. Выживших госпитализируют. Основной версией крушения назван отказ системы управления.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы по 17 направлениям в 6 стран. В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди обслуживаемых перевозчиков - "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.

Актау Грозный Баку Казахстан Azerbaijan Airlines
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам

Уже более 20 погибших дельфинов нашли после разлива мазута в Керченском проливе

Уже более 20 погибших дельфинов нашли после разлива мазута в Керченском проливе

Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"

Самолет AZAL готовился к посадке в режиме direct mode после отказа системы управления

Основной версией крушения самолета Баку-Грозный названа техническая неисправность

Основной версией крушения самолета Баку-Грозный названа техническая неисправность

Пожар в ТЦ "Алания Молл" полностью потушен

Минздрав Казахстана сообщил о минимум шести выживших в падении Embraer

Возможной причиной пожара в ТЦ "Алания Молл" в СК назвали взрыв газа

Возможной причиной пожара в ТЦ "Алания Молл" в СК назвали взрыв газа

Во Владикавказе в торговом центре при взрыве газа погиб человек

ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5595 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2069 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии130 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });