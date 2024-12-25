Аэропорт Грозного работает по фактической погоде

Отдельные рейсы могут быть перенаправлены из-за тумана

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Грозном международный аэропорт "Северный" работает по фактической погоде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт работает, но из-за тумана некоторые рейсы могут направить в другие аэропорты. Пока точного количества рейсов, которые будут перенаправлены, нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что разбившийся в Актау самолет Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, был перенаправлен в Махачкалу по метеоусловиям, а из Махачкалы - в Актау.

По данным онлайн табло аэропорта "Северный", пока задержек рейсов нет. Ближайший вылет из Грозного - в 11:50 мск в Джидду.

Самолет Azerbaijan Airlines упал недалеко от Актау на западе Казахстана и загорелся. Пожар потушили. Выживших госпитализируют. Основной версией крушения назван отказ системы управления.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы по 17 направлениям в 6 стран. В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди обслуживаемых перевозчиков - "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.