Путин заявил, что к месту авиакатастрофы в Актау вылетает борт МЧС РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Актау, где произошла авиакатастрофа, вылетает самолет МЧС России с медперсоналом и необходимым дополнительным оборудованием на борту, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Разбился самолет, есть погибшие, раненых много, и, как мы сейчас только с вами говорили, я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление", - сказал Путин, открывая неформальную встречу глав государств-участников СНГ.

Глава государства сообщил: "По согласованию с президентом Казахстана в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту".

Он отметил, что с утра разговаривал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который уже приближался на самолете к Санкт-Петербургу для участия в саммите, но "вынужден был развернуться и вернуться в Баку, имея в виду, что самолет принадлежал азербайджанской авиакомпании".

"Повторяю еще раз: будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших и, конечно, уверен, будет произведено тщательное расследование, мы согласуем работу наших специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией", - сказал Путин.

Cамолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines по пути из Баку в Грозный был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау. Неподалеку от этого казахстанского города он разбился. Перед этим экипаж сообщил об отказе системы управления и запросил в Актау аварийную посадку.

По предварительным данным, оба пилота самолета погибли, об этом "Интерфаксу" заявили в оперативном штабе на месте ЧС.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 32 выживших при крушении лайнера.