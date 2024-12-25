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В Ливане сообщили о первом после заключения перемирия налете ВВС Израиля на долину Бекаа

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Израильские ВВС впервые с момента заключения перемирия между Израилем и движением "Хезболла" атаковали цели в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщает ливанская газета "Ориан-ле-Жур".

По данным газеты, удар нанесли в ночь на среду около 03:00 по местному времени (04:00 мск). На место событий выехали медики, но информация о жертвах не поступала.

По некоторым данным, целью налета были склады, которые, предположительно, принадлежат "Хезболле".

Израильская сторона пока не прокомментировала эти сообщения.

27 ноября израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия. По условиям перемирия, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

После этого поступали сообщения об инцидентах с ударами Израиля и "Хезболлы" по позициям друг друга.

Израиль Ливан Хезболла
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