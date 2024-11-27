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Темпы отвода войск Израиля из Ливана будут зависеть от устойчивости перемирия с "Хезболлой"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Скорость вывода военных Израиля с юга Ливана будет определяться тем, насколько устойчивым окажется перемирие с движением "Хезболла", сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя израильских служб безопасности.

"Он сказал, что ход вывода войск и график возвращения домой ливанских мирных жителей зависит от того, будут ли все участники соглашения его выполнять", - информирует агентство.

"Нам нужно увидеть, работает ли механизм. Это поэтапное соглашение. Это поэтапный вывод сил", - пояснил он.

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Представитель служб безопасности не уточнил, когда израильские войска начнут отход, но уточнил, что он завершится в течение согласованных 60 дней.

Также он упомянул, что ранее в среду израильские военные открыли огонь по нескольким транспортным средствам, которые пытались въехать в закрытую зону. Сообщений о пострадавших не поступало. Источник отметил, что военнослужащие готовы снова применять подобные меры, если их жизни окажутся под угрозой.

По его словам, Израиль будет сообщать об угрозах, не несущих непосредственный риск, в международный комитет по слежению за обстановкой. В случае, если обращение останется без ответа, израильская сторона готова действовать самостоятельно, добавил он.

Израильские военные и движение "Хезболла" в среду в 4:00 по местному времени (5:00 по московскому) прекратили боевые действия.

Израиль Ливан Хезболла
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