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Ливанские военные усиливают присутствие на юге страны

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ливанские вооруженные силы укрепляют свои позиции на юге Ливана в связи с напряженной обстановкой в этой части страны, сообщает в четверг телерадиоканал LBCI.

По версии ливанского командования, решение усилить военное присутствие объясняется тем, что "Израиль продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, атаковать суверенитет Ливана и его граждан", передает телерадиоканал.

При этом армейское командование в координации с Временными силами ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) и комитетом, учрежденным вместе с соглашением о перемирии между Израилем и движением "Хезболла", продолжает следить за соблюдением режима прекращения огня.

Между тем, как передает The Times of Israel, в ЮНИФИЛ заявили, что израильские войска продолжают наносить удары на юге Ливане, и это противоречит резолюции СБ ООН 1701.

"ЮНИФИЛ продолжают призывать к своевременному выводу Армии обороны Израиля и к развертыванию Вооруженных сил Ливана (вместо "Хезболлы") на юге Ливана, одновременно с полным исполнением резолюции 1701 в рамках общего движения к миру", - цитирует издание выдержки из заявления ЮНИФИЛ.

В свою очередь израильские военные заявили, что изучат критику ЮНИФИЛ, но от дальнейших комментариев отказались.

27 ноября израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

После этого поступали сообщения об инцидентах с ударами Израиля и "Хезболлы" по позициям друг друга.

Израиль Ливан ООН Хезболла
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