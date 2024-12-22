Глава Минобороны Израиля предостерег "Хезболлу" от попыток нарушить перемирие

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесут сильнейший удар по движению "Хезболла", если оно не будет исполнять условия соглашения с Израилем и попробует не соблюдать режим прекращения огня, заявил в воскресенье израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Мы сделали слабее эту змею, и, если движение "Хезболла" не отведет свои силы за реку Эль-Литани и постарается нарушить перемирие, мы сокрушим ему голову", - цитирует The Times of Israel его слова, сказанные в поездке по позициям израильских военных на юге Ливана.

Он подчеркнул, что Израиль не позволит "Хезболле" вернуть свои отряды в деревни на юге Ливана и воссоздать здесь свои военные объекты. Министр отметил, что израильские военнослужащие гарантируют восстановление безопасности в районе границы, чтобы перемещенные лица смогли возвратиться в свои дома на севере Израиля.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу в конце ноября. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

После заключения этих договоренностей поступали сообщения об инцидентах с обстрелами израильскими военными и бойцами "Хезболлы" друг друга.