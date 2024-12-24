Власти Израиля признали причастность к ликвидации лидера ХАМАС в Иране

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэл Кац в понедельник признал, что за ликвидацией главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Иране стояли израильские военные, сообщает The Times of Israel.

"Мы нанесем удар по стратегическим объектам хуситов и обезглавим их лидеров. Точно так же, как мы поступили с Ханией, Синваром и Насраллой - в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим с лидерами хуситов в Ходейде и Сане", - цитирует издание Каца.

"Сейчас, когда террористическая организация хуситов обстреливает ракетами Израиль, я хочу донести до них четкое послание: мы победили ХАМАС и "Хезболлу", мы парализовали системы обороны в Иране и повредили его системы производства ракет. Мы свергли режим Асада в Сирии, нанесли тяжелые удары по "оси зла", и мы нанесем серьезный удар по террористической организации хуситов в Йемене", - подчеркнул он.

Хания был убит в Тегеране в конце июля. Иран обвинил в убийстве Израиль. Израильская сторона ранее не подтверждала, но и не опровергала причастность к атаке.

Впоследствии израильские военные ликвидировали преемника Хании Яхью Синвара в секторе Газа.

В конце сентября израильские ВВС нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате этого удара погиб генсек движения Хасан Насралла.