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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Хельсинки подтвердили причину повреждения газопровода Balticconnector

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Основной причиной повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в прошлом году стал якорь контейнеровоза Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга, считают финские следователи.

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"Расследование продвинулось, но его основное направление не изменилось - якорь контейнеровоза Newnew Polar Bear, как мы считаем, стал причиной повреждения газопровода", - сообщил агентству Associated Press Ристо Лои, руководитель группы, которая ведет дело в Национальном бюро расследований при полиции Финляндии.

При этом финские следователи не смогли сообщить, этот инцидент был организован намеренно или произошел ввиду непрофессионального судовождения.

Ранее шеститонный якорь контейнеровоза был обнаружен на дне близ места происшествия.

Между тем представители Морской службы Финляндии заявили, что в самый момент происшествия несколько раз пытались установить радиоконтакт с капитаном контейнеровоза, но им этого так и не удалось.

Кроме газопровода Balticconnector поврежденными тогда оказались и телекоммуникационные кабели, связывающие Финляндию и Эстонию.

Лои отметил, что "окончательных заключений стоит ждать, возможно, еще несколько месяцев, поскольку нужна информация по техническим исследованиям и данные от международных партнеров".

Инцидент с газопроводом Balticconnector, который соединяет финский город Инкоо и эстонский порт Палдиски, произошел 8 октября прошлого года, когда на участке, пролегающем в финской экономической зоне в Балтийском море, зафиксировали сильное понижение давления, из-за чего газопровод пришлось закрыть на несколько месяцев. Он возобновил работу в понедельник на этой неделе после восстановительных работ, которые обошлись в 35 млн евро.

Хельсинки Финляндия Балтийское море Newnew Polar Bear Balticconnector
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