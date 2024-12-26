Финляндия начала расследование прекращения работы трансграничного электрокабеля

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Полиция и пограничная служба Финляндии приступили к расследованию ситуации, связанной с прекращением работы электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.

"Полиция расследует цепочку событий в сотрудничестве с финской пограничной службой и другими властями. Кроме того, выясняется, имеет ли иностранное грузовое судно отношение к повреждениям", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В среду финский оператор газотранспортной системы Fingrid объявил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Представитель Fingrid Арто Пахкин сказал телеканалу Yle, что нельзя исключать возможность терроризма или вандализма. По его словам, над подводным кабелем в то же время, когда был обнаружен сбой в работе электросоединения, находились два судна.

По данным службы мониторинга Marinetraffic, которая следит за прохождением судов, одно из них - нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Танкер направлялся из Санкт-Петербурга в Египет и явно замедлил свой ход во время прохождения кабеля. Согласно данным издания Lloyd's List, танкер Eagle S входит в "теневой флот", перевозящий российскую нефть.

На восемь минут ранее над электрокабелем прошёл контейнеровоз под флагом Гонконга Xin Xin Tian 2. Он также направлялся из Санкт-Петербурга в Египет.

Позднее эстонские и финские системные операторы энергокомпаний Elering и Fingrid сообщили о сбое в работе электрокабеля. Причины сбоя пока неизвестны.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 12 км проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 км - по дну Финского залива и около 14 км - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля. Мощность передачи электроэнергии Estlink 2 составляет 658 МВт.