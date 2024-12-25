Хуситы заявили, что атаковали дронами Тель-Авив и Ашкелон

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в среду сообщили о нанесении ударов беспилотниками по городам Тель-Авив, который хуситы называют Яффой, и Ашкелон в Израиле.

"Беспилотные силы вооруженных сил Йемена провели две военные операции, целью первой стал важный объект израильского врага в оккупированной Яффе. Удар нанесли с помощью дрона", - говорится в заявлении представителя хуситов Яхьи Сари, опубликованном в соцсети X.

"Целью второй стала промышленная зона израильского врага в оккупированном Ашкелоне", - добавил Сари.

По словам представителя хуситов, оба удара "успешно достигли целей".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против палестинского движения. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.