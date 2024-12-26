Из-за ударов ВВС Израиля по аэропорту в Сане глава ВОЗ не смог покинуть Йемен

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не смог улететь из Йемена из-за ущерба, нанесенного израильскими авиаударами аэропорту в йеменской столице Сане.

"Когда мы собирались сесть на рейс из Саны, аэропорт подвергся удару с воздуха. (...) Прежде, чем мы сможем улететь, нам придется подождать, пока ущерб, нанесенный аэропорту, будет устранен", - написал он в соцсети X.

По данным Гебрейесуса, один из членов экипажа самолета, на котором он должен был покинуть Йемен, получил ранения. Кроме того, командно-диспетчерский пункт, зал вылета и взлетно-посадочная полоса аэропорта "были повреждены", добавил чиновник.

"Я и мои коллеги из ООН и ВОЗ в безопасности", - добавил Гебрейесус.

Ранее в четверг израильские военные нанесли авиаудары по международному аэропорту в столице Йемена, а также по портовому городу Ходейда. Это было сделано во время телевизионного обращения лидера йеменских мятежников-хуситов Абдула Малика аль-Хути.

В Армии обороны Израиля позже подтвердили удары по позициям хуситов. Военные отметили, что атаки были нацелены на "инфраструктуру, используемую террористами-хуситами для военной активности" в международном аэропорту в Сане, а также в районе ряда электростанций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что удары по хуситам продолжатся, пока "не будут полностью достигнуты поставленные цели".

21 декабря запущенная с территории Йемена баллистическая ракета взорвалась в общественном парке на юге Тель-Авива. Медики подтвердили, что 16 человек, в том числе трехлетняя девочка, получили легкие ранения. Еще несколько человек получили травмы, когда бежали к укрытиям. Хуситы, комментируя удар, заявили, что теперь имеют вооружения для нанесения ударов по крупнейшим израильским городам.

24 декабря министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар дал указания израильским дипмиссиям по всей Европе добиваться признания хуситов террористической организацией.