Сильное землетрясение произошло в Колумбии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован на севере Колумбии, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:53 мск в четверг землетрясения находился в 76 км южнее города Каукасия.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 70 км.