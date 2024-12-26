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Энергокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией не будет работать до конца декабря

Место повреждения кабеля пока найти не удалось

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, на котором 25 декабря произошел сбой, не будет работать до конца 2024 года, сообщил финский системный оператор Fingrid.

Компания пообещала назвать срок возобновления работы кабеля по мере появления новой информации.

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Эстонский электросетевой оператор Elering заявил, что место возможного повреждения кабеля пока не выявлено.

"Мы провели ряд диагностических работ и измерений как на эстонской, так и на финской стороне и сосредоточились на определении места повреждения в кабельной части", - прокомментировал член правления Elering Рейго Кебья.

По его словам, команды Elering и Fingrid работали практически всю ночь, чтобы определить точное местоположение неисправности.

На безопасность энергоснабжения отключение кабеля не повлияет. Эстония и страны Балтии обладают достаточными генерирующими (и резервными) мощностями, а также возможностями для импорта электроэнергии, чтобы удовлетворить энергетические потребности Эстонии.

По данным Fingrid, подключение к электросети кабеля было прервано 25 декабря в 12:26 по местному времени. На момент отключения мощность соединения составляла 658 МВт.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), около 147 км - по дну Финского залива и около 14 км - по суше в Финляндии (воздушный кабель).

EstLink 2 в 2024 году не работал с января по сентябрь из-за аварии. Его ремонт обошелся в 30 млн евро. Цена на электроэнергию в Эстонии во время ремонта, по данным Elering, выросла на 10%. Причиной аварии тогда называлось предположительно внутреннее короткое замыкание кабеля, но точную причину компания обещала назвать к концу года.

Elering Эстония Финляндия Fingrid Рейго Кебья Финский залив EstLink 2
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