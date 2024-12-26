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Песков призвал не строить гипотезы о причинах авиакатастрофы в Актау до выводов следствия

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают неверным высказывать гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане до окончания расследования причин катастрофы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не будем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания следствия", - сказал Песков на брифинге в Москве.

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25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии. По последним данным, найдены тела 38 погибших. Выжили 29 человек, в том числе два члена экипажа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает преждевременным говорить о причинах крушения самолета в Казахстане. "Есть различные версии. Считаю, что пока говорить об этом преждевременно. Вопрос должен быть всесторонне расследован", - сказал он.

Алиев отметил, что в связи с инцидентом Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело, общественности будет предоставляться информация о работе созданной комиссии и ходе расследования в рамках уголовного дела.

В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 – 26 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Дмитрий Песков Казахстан Актау Azerbaijan Arilines
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