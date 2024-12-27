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"Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в семь городов РФ

"Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в семь городов РФ
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приостанавливает с 28 декабря полеты в семь городов России - Минеральные воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала, говорится в сообщении перевозчика.

При этом авиакомпания уточняет, что AZAL продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.

AZAL отмечает, что решение о приостановлении полетов в эти семь городов РФ принято Государственным агентством воздушной авиации Азербайджана.

"Ограничения на полеты в эти города будут действовать до завершения предварительного расследования авиакатастрофы самолета Embraer 190 (следовавшего рейсом Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи Актау - ИФ) и с учетом рисков для безопасности полетов", - указывает компания.

25 декабря Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

Хроника 25 – 27 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Азербайджан AZAL Азербайджанские авиалинии
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