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Песков отказался комментировать авиакатастрофу в Актау до завершения расследования

В Кремле видели требование азербайджанского депутата к Москве извиниться

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле видели заявления из Баку о том, что Россия должна извиниться за попадание средств ПВО по азербайджанскому самолету, но по-прежнему не комментируют эту ситуацию, пока не будет завершено расследование причин катастрофы.

"Безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявление азербайджанского депутата Расима Мусабекова.

"Идет расследование этого авиационного инцидента, и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

25 декабря самолет Azerbaijan Arilines, летевший из Баку в Грозный, был перенаправлен в Махачкалу и затем в Актау. Близ Актау он разбился. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38. Крушение расследуют в Казахстане, Азербайджане и России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще 25 декабря заявил, что считает преждевременным говорить о причинах крушения.

"Официально никаких версий на сегодня. Ни от России, ни от Азербайджана мы также не получали версии", - заявил 26 декабря вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

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Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 – 27 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Дмитрий Песков Актау ПВО Расим Мусабеков Азербайджан
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