Хуситы заявили об атаках на аэропорт Тель-Авива и на судно в Аравийском море

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что атаковали беспилотниками судно Santa Ursula в Аравийском море близ острова Сокотра, а также нанесли ракетный удар по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

"Мы провели военную операцию с использованием БПЛА. Ее целью было судно Santa Ursula. Зафиксировано прямое попадание", - сообщил в соцсети представитель мятежников генерал Яхья Сари.

По его словам, судно атаковали, так как "компания, владеющая судном, нарушила запрет о заходе в порты" Израиля.

Контейнерное судно Santa Ursula шло под флагом Дании, оно обслуживается компанией MAERSK LINE A/S.

Кроме того, хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина - 2" по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. "Ракета достигла цели. Военная операция привела к пострадавшим и остановке авиасообщения", - заявил Сари.