Израиль нанес авиаудары по аэропорту в столице Йемена

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные в четверг нанесли авиаудары по международному аэропорту, расположенному в столице Йемена, сообщают ближневосточные СМИ.

Портал Ynet, в частности, со ссылкой на источники сообщает, что авиаударам подверглась диспетчерская вышка аэропорта. В ходе атаки несколько самолетов в аэропорту получили повреждения.

В то же время телеканал "Аль-Майядин" сообщает, что, по некоторым данным, диспетчерская вышка аэропорта Сана разрушена.

Кроме того, по данным ряда СМИ, израильские ВВС также атаковали йеменский портовый город Ходейда.

Авиаудары нанесены во время телевизионного обращения лидера йеменских мятежников-хуситов Абдула Малика аль-Хути.

Как отмечает The Times of Israel, пока ни израильские, ни йеменские власти не подтвердили информацию об авиаударах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против палестинского движения. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.

В минувшую субботу запущенная с территории Йемена баллистическая ракета взорвалась в общественном парке на юге Тель-Авива. Медики подтвердили, что 16 человек, в том числе трехлетняя девочка, получили легкие ранения. Еще несколько человек получили травмы, когда бежали к укрытиям. Хуситы, комментируя удар, заявили, что теперь имеют вооружения для нанесения ударов по крупнейшим израильским городам.

24 декабря министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар дал указания дипломатическим ведомствам Израиля по всей Европе добиваться признания хуситов террористической организацией.