Поиск

Азербайджанские прокуроры направлены в Грозный для расследования катастрофы в Актау

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана командированы в Грозный и ведут следствие совместно с российскими коллегами в рамках расследования причин крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL).

"В соответствии с поручениями и указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются неотложные меры по уголовному делу по факту крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане с целью установления объективных причин авиакатастрофы. Группа сотрудников Генпрокуратуры командирована в город Грозный и проводит следственные и другие процессуальные действия совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках расследования причин крушения самолета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры.

Другая группа сотрудников прокуратуры во главе с замгенпрокурора Эльмаром Джамаловым, командированная в Актау 25 декабря, продолжает работать на месте крушения вместе с коллегами из Казахстана.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от Актау. Из 67 человек на борту погибли 38.

Крушение самолета в Казахстане

7
Хроника 25 – 27 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Грозный Азербайджан Актау Казахстан Azerbaijan Arilines Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Авиакатастрофа в Актау

Песков отказался комментировать авиакатастрофу в Актау до завершения расследования

Авиакатастрофа в Актау

"Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в семь городов РФ

"Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в семь городов РФ

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет

Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет

Что случилось этой ночью: пятница, 27 декабря

Глава Минфина Южной Кореи призвал парламент отменить голосование по импичменту и. о. президента

Глава Минфина Южной Кореи призвал парламент отменить голосование по импичменту и. о. президента
Обострение палестино-израильского конфликта

В США и Израиле невысоко оценивают шансы заключить сделку с ХАМАС до инаугурации Трампа

В США и Израиле невысоко оценивают шансы заключить сделку с ХАМАС до инаугурации Трампа

Президент Панамы не намерен идти на уступки Трампу по плате за проход по каналу

Президент Панамы не намерен идти на уступки Трампу по плате за проход по каналу
Авиакатастрофа в Актау

Израильская авиакомпания El Al на неделю прекратит полеты в Москву

ЕС усилит санкции против российского танкерного флота после повреждения кабелей на Балтике

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5603 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау50 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе78 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2074 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });