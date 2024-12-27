Азербайджанские прокуроры направлены в Грозный для расследования катастрофы в Актау

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана командированы в Грозный и ведут следствие совместно с российскими коллегами в рамках расследования причин крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL).

"В соответствии с поручениями и указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются неотложные меры по уголовному делу по факту крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане с целью установления объективных причин авиакатастрофы. Группа сотрудников Генпрокуратуры командирована в город Грозный и проводит следственные и другие процессуальные действия совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках расследования причин крушения самолета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры.

Другая группа сотрудников прокуратуры во главе с замгенпрокурора Эльмаром Джамаловым, командированная в Актау 25 декабря, продолжает работать на месте крушения вместе с коллегами из Казахстана.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от Актау. Из 67 человек на борту погибли 38.