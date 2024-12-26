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Самолет МЧС Азербайджана доставил в Баку выживших в катастрофе под Актау

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Спецрейс МЧС Азербайджана 26 декабря вечером доставил в Баку пассажиров, пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Arilines около города Актау, сообщает пресс-служба МЧС.

Семь пострадавших пассажиров сразу по приземлении были госпитализированы.

Как заявил журналистам замминистра здравоохранения Азербайджана Ильгар Гасымов, нецелесообразно перевозить в Баку трех пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственного дыхания в больнице Актау.

"Продолжается лечение пострадавших с целью стабилизации их состояния, после чего они будут отправлены в Азербайджан для дальнейшего лечения", - сказал Гасымов.

По его словам, у некоторых раненых диагностированы черепно-мозговые травмы и тяжелые повреждения, полученные при падении с большой высоты. Они пройдут полное медицинское обследование, и после стабилизации их состояния будет проведено амбулаторное лечение.

Отдельно в Баку доставили тела четверых погибших - их привез самолет AZAL.

25 декабря Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

Выживших девятерых россиян также доставили на лечение в Россию.

Сообщалось, что выжили все три пассажира из Киргизии, одного из них 26 декабря перевели на аппарат ИВЛ, рисков для жизни двух других врачи не видят.

Пассажиры из Казахстана погибли, в том числе 11-летний мальчик.

В Казахстане продолжается опознание погибших.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 – 26 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Азербайджан Актау Баку Казахстан МЧС Azerbaijan Arilines
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