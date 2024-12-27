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ВС Израиля нанесли удары по целям на ливано-сирийской границе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные атаковали объекты, которые, по данным израильской стороны, использовались для поставок оружия движению "Хезболле" из Сирии в Ливан через КПП "Джанта", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛа, "Хезболла" использует гражданскую инфраструктуру для террористической деятельности и для контрабанды оружия, используемого при террористических атаках против израильских граждан".

В ЦАХАЛ отметили, что эта деятельность находится в введении "отряда 4400" "Хезболлы": его задача - переправка оружия от Ирана и союзных ему сил в Ливан; ради этого "отряд 4400" создал "стратегические маршруты" у границ Ливана и Сирии.

В рамках операции против "Хезболлы" "Стрелы севера" ВВС наносили удары по объектам, связанным с "отрядом 4400". Эти акции являются частью более широкой кампании против контрабандных поставок оружия из Сирии в Ливан и попыток "Хезболлы" восстановить пути для тайной транспортировки вооружений.

Ранее ливанские СМИ сообщали о новых авиаударах Израиля в Ливане.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Иран Хезболла Ливан ЦАХАЛ Сирия Израиль
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