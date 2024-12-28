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Израильские военные ведут операцию в Бейт-Хануне на северо-востоке сектора Газа

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу приступила к операции против группировки ХАМАС в районе города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа, говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

"После получения развединформации о присутствии в этой зоне террористической инфраструктуры и вражеских бойцов бригада "Нахаль" начала ночью действовать против связанных с террористами целей в районе Бейт-Хануна, в рамках общих усилий по поддержанию безопасности для жителей южного Израиля", - отмечается в сообщении.

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Перед тем, как войска вошли в эту зону, авиация и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по ряду целей, в том числе по месту, где собирались члены ХАМАС.

При этом ЦАХАЛ позволила гражданским лицам, находящимся в районе операции, покинуть его по установленным маршрутам.

The Times of Israel уточняет, что ранее на этой неделе бригаду "Нахаль" вывели из Рафаха с юга сектора Газа после семи месяцев действий там. Ее сменила бригада "Кирьяти".

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ ХАМАС Бейт-Ханун сектор Газа
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