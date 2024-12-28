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Израильтяне сожгли больницу в секторе Газа

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе проводимой операции сожгла больницу "Камаль Адван" в секторе Газа, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на информацию Минздрава анклава.

"По словам представителей Министерства здравоохранения, израильские солдаты взяли штурмом и сожгли больницу в изолированном районе на севере сектора Газа после того, как в пятницу принудительно вывезли персонал и пациентов", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в социальных сетях: "В результате (...) налета на больницу "Камаль Адван" это последнее крупное медицинское учреждение в северной части Газы было выведено из строя".

ВОЗ информировала, что около 60 медицинских работников и 25 пациентов в критическом состоянии, в том числе те, кто подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, остаются в больнице. Пациенты в состоянии средней и тяжелой степени были вынуждены эвакуироваться в разрушенную и неработоспособную индонезийскую больницу.

В то же время в ЦАХАЛ заявили, что больница использовалась боевиками ХАМАС в качестве базы.

Израиль Газа ХАМАС ЦАХАЛ
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