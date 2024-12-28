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В правящей партии Южной Кореи требуют отменить импичмент и.о. президента

В правящей партии Южной Кореи требуют отменить импичмент и.о. президента
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В правящей в Южной Корее партии "Сила народа" считают, что парламент провел импичмент и.о. президента премьера Хан Док Су с нарушениями правил, и процедуру следует признать недействительной, сообщает "Рёнхап".

"Импичмент Хан Док Су нужно отменить, потому что он не соответствовал требованиям, которые предъявляют для импичмента и.о. президента. Также не было кворума", - приводит агентство слова представителя партии Со Джи Ён.

Депутат пояснила, что для импичмента требовались голоса двух третей парламентариев. Однако спикер парламента У Вон Сик объявил, что для решения хватит и простого большинства. Тем самым, подчеркнула Со Джи Ён, У Вон Сик предоставил возможности сделать недееспособной южнокорейскую администрацию, и этот шаг можно расценить как злоупотребление законодательной ветви власти полномочиями.

"Мы решительно осуждаем попытки оппозиционной Демократической партии разрушить правительство", - добавила Со Джи Ён.

В пятницу южнокорейский парламент высказался за отстранение от власти и.о. президента Южной Кореи премьера Хан Док Су. На посту и.о. президента его сменил вице-премьер и глава Минфина Чхве Сан Мок. Позднее Чхве Сан Мок заявил, что приоритет его политики - восстановление стабильности в стране.

Ранее в декабре парламент отстранил от власти президента Юн Сок Ёля, после чего и.о. президента стал Хан Док Су. Поводом для такого шага в отношении Юн Сок Ёля стала его попытка 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

Юн Сок Ёль Южная Корея
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