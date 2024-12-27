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Новый и.о. президента Южной Кореи назвал приоритетом восстановление стабильности в стране

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Новый исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок заявил в пятницу, что его главной задачей на этом посту станет стабилизация ситуации в стране.

"Правительство приложит все силы, чтобы обеспечивать национальную стабильность", - приводит его слова агентство "Рёнхап". Чхве Сан Мок также принёс извинения за то, что он как член южнокорейского кабинета министров несёт ответственность за нынешний период политической неопределенности.

По данным "Рёнхапа", и.о. президента провёл телефонные переговоры с председателем Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи и подтвердил силу военного альянса Южной Кореи и США. Чхве Сан Мок призвал военных сохранять повышенную боевую готовность ввиду возможных провокаций со стороны КНДР.

Согласно сообщению, Чхве Сан Мок проинструктировал главу МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёля поддерживать тесный контакт с международными партнерами Сеула.

Кроме того, Чхве Сан Мок указал на необходимость заверить другие страны в том, что, несмотря на все последние события, внешняя политика Южной Кореи остается неизменной, а торговля и другие взаимоотношения нарушены не будут.

В пятницу южнокорейский парламент высказался за отстранение от власти и.о. обязанности президента Южной Кореи премьера Хан Док Су. В свою очередь, он заявил, что будет уважать решение парламента, но намерен ждать окончательного вердикта Конституционного суда по поводу того, оставить ли решение в силе. Чхве Сан Мок сменил Хан Док Су на посту и.о. президента.

Между тем, отмечает "Рёнхап", Чхве Сан Мок тоже может встретить противодействие основной оппозиционной Демократической партии Южной Кореи. Ранее там требовали от него утвердить назначение недостающих судей в Конституционный суд, который рассматривает дело отстранённого от власти президента Юн Сок Ёля.

Ранее парламент отстранил от власти Юн Сок Ёля. Поводом для такого шага в отношении Юн Сок Ёля стала его попытка 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро единогласно проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

Южная Корея Чхве Сан Мок
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