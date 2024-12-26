В парламент Южной Кореи направлено предложение об импичменте и.о. президента

Такую инициативу выдвинула оппозиционная Демократическая партия страны

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Основная оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи в четверг представила в парламенте инициативу об импичменте исполняющего обязанности президента и премьер-министра Хан Док Су, сообщает агентство Yonhap.

По закону теперь от парламента требуется провести голосование по вопросу импичмента в течение 24-72 часов. В Демократической партии планируют организовать его в пятницу.

Партия пошла на такой шаг после того, как Хан Док Су отказался назначить трех недостающих судей в Конституционный суд до достижения компромисса между партиями. В свою очередь в Демократической партии грозили импичментом Хан Док Су, если он не одобрит кандидатуры судей.

Yonhap напоминает, что в случае одобрения кандидатов, они присоединятся к шести другим судьям, и Конституционный суд сможет заняться делом отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля. Суд должен будет в ближайшие месяцы решить, оставлять ли в силе решение парламента об импичменте президенту. Предварительное слушание по делу назначено на 27 декабря.

Если суд всё же решит отстранить президента от власти, то в течение 60 дней будет необходимо провести внеочередные президентские выборы.

Поводом для отстранения президента от власти стала его попытка 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро и единогласно проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.