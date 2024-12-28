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В Южной Корее десятки тысяч человек вышли на акции за или против отстраненного президента

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Демонстрации в поддержку или против отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля проходят в субботу в Сеуле, сообщает "Рёнхап".

Акция против Юн Сок Ёля идет возле дворцового комплекса Кёнбоккун. По данным полиции, на демонстрацию собрались 35 тыс. человек, а организаторы заявляют о 500 тысячах. Перед публикой выступают K-pop музыканты, люди размахивают лампами-палками и скандируют: "Немедленно арестовать Юн Сок Ёля!"

Также звучат призывы в адрес Конституционного суда, рассматривающего дело Юн Сок Ёля, окончательно освободить его от должности. Другие собравшиеся требуют распустить правящую партию "Сила народа".

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По некоторым данным, к демонстрантам прибыл лидер основной оппозиционной Демократической партии Ли Джэмён.

Примерно в 1 км от собравшихся у станции метро Кванхамун сторонники Юн Сок Ёля организовали свою демонстрацию. Они требуют отменить импичмент и арестовать Ли Джэмёна.

Полицейские отмечают, что на эту акцию пришли 35 тыс. человек. При этом ее устроители говорят, что на нее явились до 3 млн человек.

Ранее в декабре парламент отстранил от власти президента Юн Сок Ёля, после чего и.о. президента стал Хан Док Су. Поводом для такого шага в отношении Юн Сок Ёля стала его попытка 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

В пятницу южнокорейский парламент также высказался за отстранение от власти и.о. президента Южной Кореи премьера Хан Док Су. На посту и.о. президента его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Позднее Чхве Сан Мок заявил, что приоритет его политики - восстановление стабильности в стране.

Юн Сок Ёль Сеул Южная Корея
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