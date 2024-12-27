Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Хан Док Су Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейский парламент в пятницу высказался за отстранение от власти исполняющего обязанности президента страны премьера Хан Док Су, сообщает агентство Yonhap.

"Национальное собрание в пятницу проголосовало за импичмент и.о. президента Хан Док Су, меньше чем через две недели после того, как он принял полномочия у президента Юн Сок Ёля, который подвергся импичменту за неудачную попытку ввести военное положение", - информирует агентство.

"За" проголосовали все 192 депутата из 300-местного парламента, кто принял участие в процедуре. Это первый раз в истории страны, когда импичмент провели против и.о. президента.

После процедуры Хак Док Су заявил, что будет уважать решение парламента, но намерен ждать окончательного вердикта Конституционного суда по поводу того, оставить ли решение в силе.

Предложение об импичменте ранее выдвинула основная южнокорейская оппозиционная Демократическая партия, которой принадлежат 170 из 300 мест в парламенте. Перед этим Хан Док Су отказался подтвердить назначение недостающих судей в Конституционный суд, который рассматривает дело Юн Сок Ёля.

Кроме проблемы с кандидатурами, Демократическая партия в качестве причин для импичмента Хан Док Су называла его соучастие в попытке Юн Сок Ёля ввести военное положение и отказ способствовать расследованию в отношении Юн Сок Ёля.

Теперь место исполняющего обязанности президента Южной Кореи займет Чхве Сан Мок, который одновременно является заместителем премьер-министра по экономическим вопросам.

Ранее парламент отстранил от власти президента Юн Сок Ёля. Поводом для такого шага в отношении Юн Сок Ёля стала его попытка 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро единогласно проголосовал за отмену военного положения. В итоге президент согласился отменить свое распоряжение.