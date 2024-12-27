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Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента
Хан Док Су
Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейский парламент в пятницу высказался за отстранение от власти исполняющего обязанности президента страны премьера Хан Док Су, сообщает агентство Yonhap.

"Национальное собрание в пятницу проголосовало за импичмент и.о. президента Хан Док Су, меньше чем через две недели после того, как он принял полномочия у президента Юн Сок Ёля, который подвергся импичменту за неудачную попытку ввести военное положение", - информирует агентство.

"За" проголосовали все 192 депутата из 300-местного парламента, кто принял участие в процедуре. Это первый раз в истории страны, когда импичмент провели против и.о. президента.

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После процедуры Хак Док Су заявил, что будет уважать решение парламента, но намерен ждать окончательного вердикта Конституционного суда по поводу того, оставить ли решение в силе.

Предложение об импичменте ранее выдвинула основная южнокорейская оппозиционная Демократическая партия, которой принадлежат 170 из 300 мест в парламенте. Перед этим Хан Док Су отказался подтвердить назначение недостающих судей в Конституционный суд, который рассматривает дело Юн Сок Ёля.

Кроме проблемы с кандидатурами, Демократическая партия в качестве причин для импичмента Хан Док Су называла его соучастие в попытке Юн Сок Ёля ввести военное положение и отказ способствовать расследованию в отношении Юн Сок Ёля.

Теперь место исполняющего обязанности президента Южной Кореи займет Чхве Сан Мок, который одновременно является заместителем премьер-министра по экономическим вопросам.

Ранее парламент отстранил от власти президента Юн Сок Ёля. Поводом для такого шага в отношении Юн Сок Ёля стала его попытка 3 декабря ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро единогласно проголосовал за отмену военного положения. В итоге президент согласился отменить свое распоряжение.

Южная Корея Хан Док Су Юн Сок Ёль
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