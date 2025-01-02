Поиск

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы аппарата внутренней безопасности ХАМАС на юге Газы

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Израильские военные уничтожили в Хан-Юнисе руководителя аппарата внутренней безопасности группировки ХАМАС на юге Газы Хусама Шахвана, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

"Ночью в среду, основываясь на разведданных, ВВС нанесли удар по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе и ликвидировали главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС в южной части сектора Газа - террориста Хусама Шахвана", - отмечается в заявлении.

В ЦАХАЛ пояснили, что Шахван, вместе с членами боевого крыла ХАМАС, нёс ответственность за разведывательную оценку обстановки при атаках бойцов группировки на подразделения ЦАХАЛ в анклаве.

Израильские военные уточнили, что при ликвидации Шахвана предприняли меры по минимизации рисков для гражданских лиц, включая проведение дополнительной разведки, слежение за районом с воздуха, использование высокоточных боеприпасов.

В свою очередь The Times of Israel уточняет, что Шахван был заместителем главы полицейских сил ХАМАС. По неподтвержденным данным, вместе с Шахваном при ударе погиб глава полиции Махмуд Салах, а также еще девять человек, включая женщин и детей.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 02 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа Хан-Юнис Хусам Шахван
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решение о запуске рейсов в Александрию и Эль-Дабаа будет принято после марта

Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонным компаниям США

МИД заявил, что остановка Киевом транзита газа РФ ослабила экономический потенциал Европы

МИД заявил, что остановка Киевом транзита газа РФ ослабила экономический потенциал Европы

Число жертв в результате наезда на толпу людей в Новом Орлеане выросло до 15

Число жертв в результате наезда на толпу людей в Новом Орлеане выросло до 15

Не менее 10 человек стали жертвами стрельбы в Черногории

Возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе могло быть вызвано взрывом бомбы

Возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе могло быть вызвано взрывом бомбы

Следователи ищут возможных сообщников протаранившего толпу людей в Новом Орлеане

Что произошло за день: среда, 1 января

ФБР разыскивает возможных сообщников новоорлеанского террориста

В Новом Орлеане въехавший в толпу автомобилист стрелял в полицейских

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии135 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе109 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2078 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5643 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });