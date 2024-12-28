Электрокабель между Эстонией и Финляндией отремонтируют за 7 месяцев и десятки миллионов евро

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Финском заливе начался ремонт поврежденного электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

"По имеющейся информации, устранение повреждений кабеля продлится до конца июля", - сообщил в субботу Киммо Непола, представитель энергокомпании Fingrid газете Helsingin Sanomat.

По его словам, ремонт кабеля оценивается в десятки миллионов евро, траты оплатят поровну Fingrid и эстонский оператор системы передачи Elering.

"На месте проводится обследование морского дна, которое продолжится на следующей неделе. В исследовании оценивается, например, степень повреждения кабеля. Исходя из этого, мы решаем, на каком протяжении следует заменить кабель", - говорит Непола.

После завершения исследования кабель необходимо перерезать и заглушить, чтобы предотвратить попадание в него морской воды.

Финляндию и Эстонию соединяют два подводных электрокабеля: Estlink 2 мощностью 658 мегаватт и EstLink 1, мощность которого почти в два раза меньше. По Estlink 2 в основном поступала экспортная электроэнергия от северных соседей в Эстонию. Власти Эстонии уже высказывают опасение, что авария может повлиять на цену электроэнергии в стране.

В Финляндии подозревают, что кабель Estlink 2 повредил 25 декабря танкер Eagle S под флагом Островов Кука, и не исключают, что он может быть причастен к повреждению и четырех подводных международных телекоммуникационных сетей в Финском заливе. В Финляндии и Эстонии заявляют, что танкер входит в теневой флот России.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров - по дну Финского залива и около 14 километров - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.