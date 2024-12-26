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ЕС усилит санкции против российского танкерного флота после повреждения кабелей на Балтике

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В связи с обрывом в Балтийском море подводного кабеля электросвязи Estlink 2 Евросоюз намерен ввести дополнительные ограничительные меры в отношении российского танкерного флота.

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"Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот. В ответ на эти инциденты мы увеличиваем усилия по защите подводных кабелей, включая улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения, а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество", - говорится всовместном заявлении Еврокомиссии и высокого представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

В документе также сказано о приверженности ЕС обеспечению устойчивости и безопасности европейской критически важной инфраструктуры. Авторы заявления сообщают, что "в настоящее время нет риска для безопасности электроснабжения в регионе" и что органы ЕС "работают с финскими властями над текущим расследованием" инцидента, в котором они подозревают судно, названное ими "частью теневого флота России, угрожающего безопасности и окружающей среде".

25 декабря финский оператор газотранспортной системы Fingrid сообщил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Расследует инцидент полиция Финляндии.

В тот же день были повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией.

26 декабря премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил на пресс-конференции, что предложит генсеку НАТО Марку Рютте усилить кораблями защиту критически важных подводных объектов инфраструктуры в Балтийском море в связи с данными инцидентами.

НАТО Еврокомиссия Финляндия Эстония Балтийское море Кая Каллас Estlink 2
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