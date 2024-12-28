Эстонский концерн повысит энерготарифы в связи с повреждением кабеля Estlink 2

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Эстонский государственный энергоконцерн Eesti Energia планирует повысить цены на фиксированные пакеты электроэнергии в связи с повреждением подводного эстонско-финского силового кабеля Estlink 2 в Финском заливе, сообщил директор по энергетике компании Армен Каспаров новостному порталу Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR в субботу.

По его словам, новые тарифы планируется объявить в ближайшие дни.

Концерн предполагает возможное повышение цен на электроэнергию в целом в Балтийском регионе. "Однозначно могу сказать, что влияние на цену достаточно негативное. Цена, вероятно, вырастет", - сказал Каспаров.

Он пояснил, что в регионе в год производится на 40% меньше электроэнергии, чем потребляется, и потеря важного внешнего подключения влияет на рынок.

Большая часть импортируемого Эстонией электричества поступает из Финляндии по кабелю Estlink 2 мощностью 658 МВт. Он был поврежден 25 декабря. Финские и эстонские энергетики считают, что на ремонт энергокабеля может уйти до семи месяцев и десятки миллионов евро.

Eesti Energia - международный энергетический концерн, домашними рынками которого являются страны Балтии, Финляндия и Польша (за пределами Эстонии работает под брендом Enefit). Единственным акционером является эстонское государство.