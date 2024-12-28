Поиск

Эстонский концерн повысит энерготарифы в связи с повреждением кабеля Estlink 2

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Эстонский государственный энергоконцерн Eesti Energia планирует повысить цены на фиксированные пакеты электроэнергии в связи с повреждением подводного эстонско-финского силового кабеля Estlink 2 в Финском заливе, сообщил директор по энергетике компании Армен Каспаров новостному порталу Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR в субботу.

По его словам, новые тарифы планируется объявить в ближайшие дни.

Концерн предполагает возможное повышение цен на электроэнергию в целом в Балтийском регионе. "Однозначно могу сказать, что влияние на цену достаточно негативное. Цена, вероятно, вырастет", - сказал Каспаров.

Он пояснил, что в регионе в год производится на 40% меньше электроэнергии, чем потребляется, и потеря важного внешнего подключения влияет на рынок.

Большая часть импортируемого Эстонией электричества поступает из Финляндии по кабелю Estlink 2 мощностью 658 МВт. Он был поврежден 25 декабря. Финские и эстонские энергетики считают, что на ремонт энергокабеля может уйти до семи месяцев и десятки миллионов евро.

Eesti Energia - международный энергетический концерн, домашними рынками которого являются страны Балтии, Финляндия и Польша (за пределами Эстонии работает под брендом Enefit). Единственным акционером является эстонское государство.

Эстония Финляндия Estlink 2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Авиакатастрофа в Актау

Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве РФ

Электрокабель между Эстонией и Финляндией отремонтируют за 7 месяцев и десятки миллионов евро

Власти Азербайджана изменят сроки нахождения граждан РФ на территории республики

Власти Азербайджана изменят сроки нахождения граждан РФ на территории республики

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву до февраля

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву до февраля

"Азимут" отменил рейсы в Азербайджан из-за отзыва слотов аэропортами Баку и Гянджи

"Азимут" отменил рейсы в Азербайджан из-за отзыва слотов аэропортами Баку и Гянджи

Канадские чиновники провели переговоры с окружением Трампа по поводу возможных пошлин

В правящей партии Южной Кореи требуют отменить импичмент и.о. президента

В правящей партии Южной Кореи требуют отменить импичмент и.о. президента

Что случилось этой ночью: суббота, 28 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильтяне сожгли больницу в секторе Газа

Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу

Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау58 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5610 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });