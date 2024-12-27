Поиск

СМИ сообщили о повреждении в общей сложности четырех кабелей связи на Балтике

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - По уточненным данным, нарушена работа в общей сложности четырех коммуникационных кабелей, отходящих из Финляндии по дну Балтийского моря, сообщает Yle. Ранее сообщалось о повреждении трех кабелей.

Два из них являются подводными кабелями, проложенными компанией Elisa между Хельсинки и Таллином (Эстония). Один - C-Lion1 - проложен между Хельсинки и Ростоком (Германия). Четвертый поврежденный кабель - от Хельсинки до Таллина - принадлежит китайской компании CITIC Telecom.

По данным финского агентства транспорта и связи Traficom, кабели Elisa оборваны, а два других кабеля повреждены.

Причины прекращения работы коммуникационных кабелей выясняются.

СМИ обращают внимание, что одновременно с прекращением 25 декабря работы коммуникационных кабелей был поврежден и электрокабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Власти Эстонии и Финляндии не исключают, что кабель был поврежден якорем танкера Eagle S под флагом Островов Кука.

Эстония Финляндия CITIC Telecom Балтийское море Estlink 2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Авиакатастрофа в Актау

"Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в семь городов РФ

"Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в семь городов РФ

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет

Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет

Что случилось этой ночью: пятница, 27 декабря

Глава Минфина Южной Кореи призвал парламент отменить голосование по импичменту и. о. президента

Глава Минфина Южной Кореи призвал парламент отменить голосование по импичменту и. о. президента
Обострение палестино-израильского конфликта

В США и Израиле невысоко оценивают шансы заключить сделку с ХАМАС до инаугурации Трампа

В США и Израиле невысоко оценивают шансы заключить сделку с ХАМАС до инаугурации Трампа

Президент Панамы не намерен идти на уступки Трампу по плате за проход по каналу

Президент Панамы не намерен идти на уступки Трампу по плате за проход по каналу
Авиакатастрофа в Актау

Израильская авиакомпания El Al на неделю прекратит полеты в Москву

ЕС усилит санкции против российского танкерного флота после повреждения кабелей на Балтике

Операция США и союзников против хуситов

Из-за ударов ВВС Израиля по аэропорту в Сане глава ВОЗ не смог покинуть Йемен

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе78 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2074 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5602 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });