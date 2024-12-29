Два человека выжили в авиакатастрофе в Южной Корее, остальные погибли
Подтверждена гибель 85 человек
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Двое обнаружены живыми после крушения в Южной Корее пассажирского самолета, на борту которого был 181 человек, остальные, предположительно, погибли, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на пожарное управление.
Пожарные входят в отряд спасателей, которые ведут работы на месте крушения.
К настоящему времени подтверждена гибель 85 человек, информируют власти.
В воскресенье самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air при посадке в городе Муан выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.
Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Тайланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа.