Поиск

Два человека выжили в авиакатастрофе в Южной Корее, остальные погибли

Подтверждена гибель 85 человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Двое обнаружены живыми после крушения в Южной Корее пассажирского самолета, на борту которого был 181 человек, остальные, предположительно, погибли, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на пожарное управление.

В миреСамолет разбился при посадке в Южной КорееСамолет разбился при посадке в Южной КорееЧитать подробнее

Пожарные входят в отряд спасателей, которые ведут работы на месте крушения.

К настоящему времени подтверждена гибель 85 человек, информируют власти.

В воскресенье самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air при посадке в городе Муан выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Тайланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

Бангкок Тайланд Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 декабря

Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее выросло до 47 человек

Самолет разбился при посадке в Южной Корее

Самолет разбился при посадке в Южной Корее
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник

Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник

Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы

Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы

Премьер Молдавии заявил, что Кишинев не признает названный "Газпромом" долг за газ

Премьер Молдавии заявил, что Кишинев не признает названный "Газпромом" долг за газ

Путин обсудил с президентом Казахстана ситуацию вокруг крушения самолета AZAL

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева
Авиакатастрофа в Актау

Алиев в разговоре с Путиным заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL

Алиев в разговоре с Путиным заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау62 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5610 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });