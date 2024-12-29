Два человека выжили в авиакатастрофе в Южной Корее, остальные погибли

Подтверждена гибель 85 человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Двое обнаружены живыми после крушения в Южной Корее пассажирского самолета, на борту которого был 181 человек, остальные, предположительно, погибли, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на пожарное управление.

Пожарные входят в отряд спасателей, которые ведут работы на месте крушения.

К настоящему времени подтверждена гибель 85 человек, информируют власти.

В воскресенье самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air при посадке в городе Муан выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Тайланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа.