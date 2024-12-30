Заявление об отмене ареста танкера Eagle S поступило в суд Хельсинки

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В суд города Хельсинки поступило заявление об отмене ареста танкера Eagle S, адвокат также выдвигает обвинения в адрес властей Финляндии в жестоком отношении к членам экипажа судна.

"Заявление об отмене ареста судна подал Герман Юнберг, адвокат, специализирующийся на морском праве, который сейчас представляет весь экипаж судна. Адвокат был нанят компанией - владельцем судна", - сообщила в понедельник газета Helsingin Sanomat.

Адвокат раскритиковал действия финских властей и заявил, что команда не получила юридической помощи и скоро будет голодать. Он подверг резкой критике действия финских властей.

По его словам, "команду допрашивали без юридической помощи, их держали голодными, в одной комнате, не разрешали спать".

По информации Юнгберга, на борту находятся около двадцати человек - граждане Индии и Грузии.

"Судя по всему, состоялся какой-то допрос. Я указывал на то, что у них должен быть адвокат. Власти решили, что в этом нет необходимости", - утверждает защитник.

Юнберг выразил удивление тому, на каком основании финские власти захватили судно и использовали слово "угон". Он также опроверг утверждения о том, что судно было каким-то образом причастно к шпионажу.

"У судна нет другой функции, кроме как доставить груз в пункт назначения и забрать новорожденного", - сказал Юнберг.

Как сказал ему капитан судна, не известно, по какой причине оторвался якорь, предположительно протащивший по морскому дну электрокабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

"Мы должны отнестись к этому немного спокойнее и расследовать этот вопрос, прежде чем делать дикие заявления. У полностью загруженного нефтеналивного танкера нет другой цели, кроме как быстро добраться до места назначения для следующего груза. Судно не заинтересовано в том, чтобы терять якорь", - говорит адвокат.

Юнберг выразил изумление тому, как финские власти и СМИ смогли "нарисовать совершенно неверную картину дела", и указал на то, что судно не имеет такого ледового класса и не может оставаться посреди формирующихся льдов.

Полиция Финляндии подозревает, что 25 декабря танкер повредил электрический кабель Estlink 2.