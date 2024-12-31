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Полиция Финляндии запретила семи членам экипажа танкера Eagle S выезд из страны

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Финляндии сообщила во вторник о подозрении семерым членам экипажа нефтеналивного танкера Eagle S в совершении преступления и запретила им выезд из страны.

"Запрет на выезд из страны является менее суровой мерой принуждения, чем задержание и арест (...) Полиция заинтересована в обеспечении безопасности предварительного следствия и обеспечении того, чтобы причастные к этому лица оставались на связи во время проведения следственных мероприятий", - заявила главный инспектор Национального бюро расследований (KRP) Элина Катаямяки.

По ее словам, количество лиц, на которых распространяется запрет на выезд, может измениться.

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KRP также сообщило, что возобновлены приостановленные из-за плохой погоды подводные исследования, связанные с обрывом электрокабеля Estlink 2.

Зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S подозревается в повреждении электрического кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Полиция не исключает, что танкер повредил кабель в Финском заливе якорем, исследования ведутся в море вокруг следа его волочения.

Экипаж танкера составляет около 20 человек и состоит из граждан Индии и Грузии.

Задержанное 25 декабря судно находится на внутренней якорной стоянке Свартбек в Порвоо, где проводятся технические расследования и допросы экипажа.

Танкер Eagle S направлялся с грузом нефтепродуктов из Санкт-Петербурга в Египет.

Финляндия Eagle S
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