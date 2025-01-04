Трамп выбрал новым представителем госдепа США журналистку Fox News

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает журналистку телеканала Fox News Тэмми Брюс на должность официального представителя госдепартамента.

"Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост госсекретаря США Марко Рубио в качестве представителя госдепартамента", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что "Тэмми - очень уважаемый политический аналитик, которая рано поняла силу и важность "MAGA" (лозунга Трампа "Сделаем Америку снова великой" - ИФ)".

По словам Трампа, Брюс - "доносила правду до американского народа более двух десятилетий". Будущий американский президент выразил уверенность, что журналистка "принесет ту же силу убеждения и бесстрашный дух на свою новую должность в качестве представителя госдепартамента".