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США осуждают пуск северокорейских баллистических ракет

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - США осуждают пуск Северной Кореей многочисленных баллистических ракет, заявили в американском Госдепартаменте.

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"Соединенные Штаты осуждают проведенные КНДР 4 ноября (по вашингтонскому времени - ИФ) множественные пуски баллистических ракет", - цитирует "Ренхап" представителя Госдепа Мэттью Миллера.

По его словам, пуск этих ракет, как и запущенная на прошлой неделе межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-19", нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Миллер заявил, что Вашингтон продолжает тесно консультироваться с союзниками и партнерами о том, как сдерживать агрессию Северной Кореи и координировать международные ответные меры на действия Пхеньяна.

"Наша приверженность обороне Республики Корея и Японии непоколебима", - подчеркнул Миллер.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря во вторник.

Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что зафиксировал пуски примерно в 07:30 (01:30 по Москве) из района Саривон в провинции Хванхэ-Пукто.

31 октября КНДР провела успешное испытание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19".

КНДР США Пхеньян
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