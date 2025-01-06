В ЕС не увидели проблем с газоснабжением после прекращения украинского транзита

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Прекращение транзита газа из РФ через Украину не создало угроз для газоснабжения ЕС и не вызывает его обеспокоенности, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Собиралось внеочередное заседание координационной группы по газу, чтобы оценить ситуацию, посмотреть, каковы последствия этого прекращения соглашения о транзите. Был сделан вывод, что нет проблем с безопасностью снабжения. Нет причин для обеспокоенности Европейского союза в результате завершения этого соглашения о транзите", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, прекращение соглашения 31 декабря 2024 года было ожидаемым, и Еврокомиссия готовились к такому сценарию в течение года вместе с государствами-членами и украинской стороной.

Итконен отметила, что также не наблюдается резкого роста цен на газ, так как к завершению соглашения о транзите газовый рынок ЕС уже был интегрирован. "Нет скачка цен по истечению года", - сообщила представитель ЕК.

При этом она уточнила, что сама Еврокомиссия не является участником газового рынка, но указывает на то, что его "основополагающие показатели остаются стабильными". "Спрос остается стабильным (...) и уровни запасов хранилищ удовлетворительными", - сказала Итконен.

Она добавила, что Еврокомиссия в сотрудничестве с государствами-членами ЕС внимательно следит за состоянием газоснабжения и за ситуацией с ценами на газ.