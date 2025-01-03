Молдавия впервые получила газ по Трансбалканскому коридору из Болгарии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" в тестовом режиме закупила природный газ в Болгарии, который был доставлен в страну по Трансбалканскому газовому коридору, сообщил и.о. председателя правления "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"31 декабря 2024 года в тестовом режиме была успешно проведена закупка природного газа в Болгарии, на платформе Balkan Gas Hub, для АО "Молдовагаз". Количество приобретенного газа составляет 240 МВтч, который был транспортирован по Трансбалканскому коридору через Болгарию, Румынию и Украину до точки межсистемного соединения Кэушень, на границе Республики Молдова", - написал он в своем телеграм-канале.

Чебан также подчеркнул, что АО "Молдовагаз" совместно с АО "Энергоком" (молдавский госимпортер энергоресурсов - ИФ) "готово оказать содействие, включая техническую и коммерческую поддержку, ООО "Тираспольтрансгаз" (оператор ГТС в Приднестровье - ИФ) в организации закупок природного газа на любой европейской газовой платформе на рыночных условиях для обеспечения жителей левого берега Днестра энергоресурсами в создавшейся кризисной ситуации".

Молдавская сторона направила соответствующее официальное письмо в адрес руководства ООО "Тираспольтрансгаз". "Природный газ может быть поставлен по всевозможным альтернативным транспортным маршрутам до границы Республики Молдова, на базе агентского договора с ООО "Тираспольтрансгаз", - отметил Чебан.

Ранее сообщалось, что ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" 1 января проинформировало потребителей о прекращении подачи газа из-за остановки его поставок из России. Предприятие "Тирастеплоэнерго" сообщило, что в Приднестровье в связи с прекращением поставок газа прекратили подачу тепла и горячей воды в жилых домах. Исключение составили больницы и социальные учреждения.

Также утром 1 января Молдавская ГРЭС перешла на уголь и прекратила подачу электроэнергии на правый берег Днестра. Запасов донецкого угля, на котором могут работать два энергоблока станции, хватит на 50 дней. Власти Приднестровья заявили, что "разработали меры для минимизации негативных последствий и сохранения приемлемых условий для жизни граждан и работы инфраструктуры региона в условиях прекращения поставок газа". Запасов газа по данным приднестровских властей должно хватить на 20 дней.

Правительство Молдавии (правобережье) сообщило, что в январе 2025 года Молдавия закупит большую часть электроэнергии в Румынии, еще около 30% обеспечат ТЭЦ и местные производители энергии из возобновляемых источников. Тем временем поставщики электроэнергии на правом берегу Premier Energy и FEE-Nord 2 января обратились в Национальное Агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) с запросом о повышении тарифа в два раза и на 60% соответственно.

"Газпром" 1 января сообщил, что подача российского газа для транзита в Европу через Украину завершилась по истечении транзитного контракта с Киевом.

В связи с прекращением транзита российского газа через Украину также остановлены поставки газа в Приднестровье (левобережье) через Молдавию (правобережье).

Покупателем газа у "Газпрома" являлось его дочернее предприятие "Молдовагаз", которое весь объем приобретаемого топлива направляло в Приднестровье. Правобережная Молдавия в течение уже нескольких лет закупает газ для внутренних нужд у европейских поставщиков. Между тем, правобережье закупало электроэнергию у МолдГРЭС в Приднестровье. Топливом для производства электроэнергии на МолдГРЭС являлся российский газ.