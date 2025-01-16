Поиск

Стармер и Макрон обсуждают возможное участие в миротворческой миссии на Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Британской премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон рассматривают возможность отправки британских и французских солдат на Украину в качестве миротворческих сил после потенциального мирного соглашения, сообщает The Telegraph.

"Специалисты по прессе Даунинг-стрит и Елисейского дворца не оспаривали, что Стармер и Макрон обсуждали эту возможность во время встречи в резиденции Чекерс на прошлой неделе", - пишет издание, отмечая, что "подробности разговоров держатся в тайне официальными лицами в Лондоне и Париже".

Газета уточняет, что Макрон поддерживает эту идею и уже обсудил вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

По словам одного из источников The Telegraph, "есть проблемы с тем, что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и не будет ли это рассматриваться как эскалация".

Издание обращает внимание на то, что критические замечания Дональда Трампа, который на следующей неделе вступит в должность президента США, "по поводу размещения солдат за рубежом и его нападки на финансовую поддержку Украины означают, что американские войска вряд ли примут участие" в возможной миротворческой миссии.

В публикации говорится, что британские официальные лица "еще не полностью одобрили" предложение о миротворческой миссии, "однако то, что обсуждения ведутся, показывает, насколько Даунинг-стрит настроена продолжать поддержку Украины даже после вступления Трампа в должность".

Трамп Макрон Украина Стармер Лондон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эстонским военным могут разрешить применять силу для охраны морской инфраструктуры

Эстонским военным могут разрешить применять силу для охраны морской инфраструктуры

Марко Рубио считает Кубу страной-спонсором терроризма

Марко Рубио считает Кубу страной-спонсором терроризма

Байден подтвердил, что ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

Кандидат на пост госсекретаря допустил отмену санкций против РФ в рамках украинского урегулирования

Что произошло за день: среда, 15 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил о договоренности между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников

Трамп заявил о договоренности между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников

Кишинев намерен установить полный контроль над "Молдовагазом", 50% которого принадлежит "Газпрому"

Кишинев намерен установить полный контроль над "Молдовагазом", 50% которого принадлежит "Газпрому"

Железногорский ГХК "Росатома" подпал под санкции США

Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Сочи и Минводы

ОПЕК+ в декабре снизил добычу нефти на 70 тыс. б/с и был на 285 тыс. б/с ниже плана

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2100 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе240 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });