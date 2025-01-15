В Словакии оппозиционные депутаты предложили голосование о доверии правительству

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Представители оппозиционных партий Словакии передали в канцелярию Национального собрания (парламент) страны подписи в поддержку созыва внеочередной сессии, на которой они хотели бы провести голосование о доверии правительству Роберта Фицо.

"Мы пошли на этот шаг, как и вся парламентская оппозиция. Это важный момент. Нечасто случалось даже в прошлом, чтобы вся оппозиция, несмотря на существующие разногласия, проблемы и личные отношения, объединяется и делает такой совместный шаг", - приводят словацкие СМИ слова председателя оппозиционного движения "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечки.

По его словам, премьер-министр Фицо не решает проблем, которые беспокоят граждан Словакии. Вместо этого "он летает по миру на поклоны, наслаждается роскошью, в то время, как его правящая коалиция рушится".

Председатель оппозиционного парламентского клуба "Словакия, За народ, Христианский союз" Михал Шипош считает, что премьер-министр уже полтора года "наводит беспорядок", отметив, что именно поэтому оппозиция хочет его отстранения.