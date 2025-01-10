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НАТО направит на Балтику два корабля для охраны подводных коммуникаций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - НАТО направит в Балтийское море два военных корабля для охраны подводных кабелей в связи с инцидентами с их повреждениями, передает телерадиокомпания Yle со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен.

"Расширенное присутствие НАТО в Балтийском море оказывает успокаивающее и стабилизирующее воздействие. Мы очень рады, что такое решение было принято", - заявила министр на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, Финляндия планирует усилить наблюдение за судами, однако некоторые инспекции будут добровольными для судов.

Кабель электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией отключился 25 декабря, повреждены были также три кабеля связи. Кроме того, 26 декабря был поврежден кабель, связывающий Финляндию с Германией. Финляндия подозревает в причастности судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое, как полагают в Хельсинки, является частью российского "теневого" флота. Судно якобы повредило кабели, протаскивая свой якорь по морскому дну.

Балтийское море НАТО Финляндия Эстония
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