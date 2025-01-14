Президент Финляндии анонсировал усиление присутствия НАТО на Балтике

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Страны НАТО планируют усилить присутствие в Балтийском море после инцидентов с повреждениями кабелей, сообщил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Марком Рютте и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Ранее в этот день глава польского правительства Дональд Туск также призвал к усилению безопасности в Балтийском море.

"Безопасность Балтики необходимо усилить. Мы предложили использовать для этого силы НАТО и национальные подразделения, - сказал он. - Когда речь идет о нарушении безопасности Балтийского моря, страны должны быть готовы, как это сделала Финляндия, жестко отреагировать, остановить судно, задержать экипаж и выяснить, на ком лежит ответственность".

Туск добавил, что эти меры важны, поскольку никто не сможет контролировать "каждый квадратный метр Балтийского моря". Он отметил, что также необходимо контролировать датские проливы и отслеживать цепочки поставок.

Заявления Туска прозвучали перед его поездкой в Хельсинки на встречу глав государств и правительств стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. Они соберутся для обсуждения вопросов безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

В конце декабря финские власти задержали танкер Eagle S, который они подозревают в повреждении электрического кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В Финляндии не исключают, что танкер может быть причастен к повреждению четырех подводных международных телекоммуникационных сетей в Финском заливе. По данным полиции, экипаж судна состоит из граждан Индии и Грузии. По сведениям финской таможни, зарегистрированный на Островах Кука Eagle S принадлежит российскому теневому флоту.