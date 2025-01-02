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Премьер Эстонии заявил, что НАТО увеличит свое присутствие в Балтийском море

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - НАТО в связи с последними событиями, связанными с повреждениями подводной критически важной инфраструктуры в Балтийском море, увеличит свое присутствие в его акватории, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Точные шаги не будут обнародованы, пока они не будут предприняты", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Таллине.

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Михал выразил удовлетворение действиями Финляндии, задержавшей зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S, который подозревается в повреждении эстонско-финского электрокабеля EstLink 2 и, по данным финской таможни, принадлежит российскому "теневому флоту".

"Это очень принципиальный шаг", - подчеркнул премьер Эстонии, добавив, что "так же, как финны, должны вести себя и другие страны". "Власти Эстонии также готовы к таким действиям", - сказал он.

25 декабря эстонский оператор сетей электро- и газоснабжения Elering сообщил, что произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

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26 декабря Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного электрокабеля EstLink 2.

Было начато досудебное расследование, которым руководит департамент полиции Хельсинки.

В тот же день генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса оказать помощь Эстонии и Финляндии в защите критически важной инфраструктуры, а Евросоюз выразил намерение ввести дополнительные ограничительные меры в отношении российского танкерного флота.

Эстония НАТО Финляндия Балтийское море Eagle S EstLink 2
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