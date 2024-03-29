МВД с апреля изменит порядок обмена иностранных водительских удостоверений

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В России с 1 апреля изменится порядок обмена иностранных водительских удостоверений, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"Упрощаются процедуры обмена иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление мототранспортными средствами и легковыми автомобилями (категории "М", "А" и "В" и подкатегории "А1", "В1"). Обмен таких удостоверений будет производиться после успешной сдачи только теоретического экзамена", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Обмен иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление автобусами и грузовыми автомобилями, а также составами транспортных средств (категорий "С", "D", "СЕ" и "DE" и подкатегорий "С1Е" и "D1E"), будет возможен после представления владельцем иностранного удостоверения документа о квалификации, подтверждающего прохождение итоговой аттестации в автошколе, и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

"Указанные требования не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. Обмен национальных водительских удостоверений республик Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь - без проведения экзаменов", - отметила Волк.

В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2023 года № 313-ФЗ "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" ино‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌странные национальные и международные водительские удостоверения будут признаны недействительными для управления автомобилями на территории РФ по истечении одного года с даты: получения их владельцем (иностранным гражданином или лицом без гражданства) вида на жительство либо приобретения гражданства России; первого после получения иностранного национального водительского удостоверения въезда в Россию их владельца, являющегося гражданином России.

Закон также вводит отсрочку применения этих ограничений в отношении: иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших вид на жительство или приобретших гражданство России до 1 апреля 2024 года, а также граждан России, въехавших в страну до этой даты.

"Имеющиеся у данных категорий лиц иностранные водительские удостоверения, полученные до дня вступления в силу Федерального закона, будут считаться действительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации до истечения одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, то есть до 1 апреля 2025 года", - объяснила Волк.

Также документом вводится право управления составами транспортных средств более низших категорий (подкатегорий) без обучения и сдачи экзаменов.

"Так, например, водителям, имеющим право на управление транспортными средствами категорий "С" и "СЕ", при наличии стажа управления легковыми транспортными средствами категории "В" не менее 12 месяцев будет предоставлено право на управление транспортными средствами категории "ВЕ" без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов", - пояснила Волк.