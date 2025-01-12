Главы МИД арабских стран призвали не допустить иностранного вмешательства в дела Сирии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Главы МИД арабских стран на встрече в Эр-Рияде отметили важность оказания гуманитарной помощи Сирии, считают необходимым не допускать иностранного вмешательства в ее внутренние дела, сообщает в воскресенье агентство EFE.

В итоговом заявлении министры призвали "мировое сообщество воздержаться от вмешательства в дела Сирии, только в таком случае эта страна полностью восстановит суверенитет".

Кроме того, участники встречи выступили за "интенсификацию оказания гуманитарной помощи, чтобы перемещенные лица и сирийские беженцы получали необходимую поддержку".

Главы МИД выразили готовность "бороться с терроризмом во всех его проявлениях, вести борьбу против террористических группировок, угрожающих безопасности Сирии".

Во встрече приняли участие министры из Египта, Катара, Кувейта, Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака, Иордании, Ливана. Кроме того, главы МИД арабских стран провели отдельную встречу с коллегами из США, Турции, ряда стран Европы и с представителями ООН и ЛАГ.

8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.