Глава МИД Сирии в Давосе призвал отменить антисирийские санкции

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава сирийского МИД Асаад Хасан аш-Шибани призвал отменить экономические санкции против Сирии. Он заявил об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы унаследовали много проблем от режима президента Сирии Башара Асада, и мы унаследовали эти санкции. И мы должны избавиться от них как можно скорее. Снятие экономических санкций является ключом к стабильности Сирии", - сказал он и добавил, что Сирия стремится к "безопасности, стабильности и миру".

Ранее в этот же день в Давосе генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировому сообществу следует подумать об отмене части санкций против Сирии с целью подтолкнуть новые власти этой страны к строительству демократической системы управления.

В начале января Министерство финансов США сообщило, что выводит из-под санкций транзакции, необходимые для продажи или безвозмездной передачи энергоресурсов Сирии. Кроме того, Минфин разрешил транзакции с сирийским Центробанком в тех случаях, когда речь идет о частных переводах денег в Сирию. При этом запрет на импорт в США нефти и нефтепродуктов из Сирии остается в силе.

Сохраняются и другие ограничения в отношении Дамаска, в том числе "на транзакции от лица властей России и Ирана". Также останется в силе запрет на транзакции, связанные с поставками из России и Ирана товаров, технологий, услуг.

Впоследствии глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также допустил отмену ряда санкций в отношении Сирии. Он пояснил, что речь идет о санкциях, "которые сегодня препятствуют доступу гуманитарной помощи, мешают восстановлению страны, и их можно было бы быстро отменить".