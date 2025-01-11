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Ливан и Сирия будут работать над обеспечением безопасности на границе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти Ливана и Сирии приложат совместные усилия для охраны общей сухопутной границы, а также для уточнения наземных и морских границ стран, приводят в субботу западные СМИ слова ливанского премьера Наджиба Микати, сказанные в ходе его визита в Дамаск.

Это первый визит ливанского премьера в Сирию за последние 15 лет. В ходе него Микати принял участие в совместной пресс-конференции с главой новой сирийской администрации, лидером "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмадом аш-Шараа.

Аш-Шараа отметил, что на переговорах шла речь о контрабанде через сирийско-ливанскую границу, о других приграничных проблемах, сирийских вкладах в банках Ливана. Стороны согласились учредить комитеты для решения данных проблем.

9 января новый президент Ливана Жозеф Аун после избрания на эту должность заявил о появившейся возможности вести серьезный диалог с Сирией.

8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 декабря 2024 года – 11 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Ливан Сирия
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